Que el estampado de leopardo es tendencia no es ninguna novedad, pero tras las blusas, pantalones fluidos y faldas del verano, toca adaptar este print a las prendas de las temporadas de frío . Este otoño parece que tomarán forma de abrigo y se unirán al acabado de pelo para crear las prendas más llamativas del armario. Como no podía ser de otra forma, cuando esta microtendencia está aterrizando, ya tenemos la primera propuesta de Zara que ha sido muy bien acogida entre las consumidoras y ha llegado a las redes sociales.

Se trata de un abrigo que queda a la altura de la cadera, con cuello de solapa y manga larga. Tiene bolsillos en el delantero, algo que para algunas es imprescindible y más en invierno y cierre frontal con botones . Desde Zara nos dicen que es una prenda que talla algo más grande de lo habitual y está disponible desde la talla S hasta la L, de momento todas tienen stock en su web y lo puedes comprar por 89,95 euros . Es una prenda exterior muy llamativa pero no por ello se ha pasado por alto entre las consumidoras, todo lo contrario, pues puede ser el toque de tendencia que convierta un look correcto en algo mucho más acotado a la temporada.

Pero, ¿qué es lo que ha hecho que muchas clientas habituales de Zara hayan decido llevárselo a casa?: la forma de su estampado. Y es que no todos los estampados de leopardo son iguales. Este es uno de los pocos patrones que pone de acuerdo a diferentes formas de vestir: desde las más clásicas a las más urbanas. Pero no todas ellas eligen el mismo tipo de estampado de leopardo. Normalmente los patrones con las manchas más grandes se asocian más a looks más sobrios, mientras que aquellos estampados que se forman con elementos más pequeños se asocian a estilos más relajados. Lo bueno de esta prenda exterior es que mezcla un poco ambos patrones y por eso pone de acuerdo a diferentes estilos.