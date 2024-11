Beatriz Archidona y Paula Moya debaten sobre la moda, la edad y la talla y el no encajar en un canon

"Ya no tienes edad para llevar esta ropa". "Ya no tienes cuerpo para eso". Estas expresiones son demasiado habituales y totalmente desacertadas. La moda no tiene ni edad ni talla. "La moda es para todos y hay que ampliar el abanico", ha dicho la estilista Paula Moya en 'Estilo a través del tiempo', un formato que llega a Mitele de la mano de Wonders, los zapatos de moda más cómodos y ligeros fabricados en España .

Además de no establecer como normal la perfección que nos están vendiendo desde diferentes sectores, también es fundamental aceptar nuestro cuerpo, conocerlo y sentirte bien en tu propia piel para adaptar las tendencias a nosotros. Asumir que todos tenemos defectos, que no hay un canon predeterminado y no todos somos iguales es vital. La genética, la maternidad, el deporte y otros muchos factores moldean nuestro cuerpo. "No se puede ir de compras sufriendo por no encajar en el canon. Hay que buscar en la moda esa alianza de moldear y sentirnos bien y no un enemigo... No te puedes exigir un canon de belleza que no es real... Hay que normalizar que no somos perfectos" .