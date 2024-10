La pasada noche la industria de la moda se vistió de gala para celebrar los premios del Consejo de los Diseñadores de Moda de América ( CFDA ). El evento tuvo lugar en el Museo Americano de Historia Natural , en Nueva York y allí se dieron cita diseñadores, modelos e iconos de la moda. Sobre la alfombra roja se dejaron ver referentes del sector como Daniel Roseberry, director creativo de Schiaparelli , quien además resultó premiado. Además las alfombra rojas de esta envergadura nos sirven para encontrar con antelación las alfombras que explotarán en pocos meses. Hemos seleccionado cinco looks de los que podemos extraer diferentes lecciones a la hora de buscar tu vestido ideal.

La modelo ha apostado por mezclar dos tendencias de la temporada: el denim y las plumas . El resultado es una ecléctica propuesta en azul que firma el creador Kobi Halperin. Las plumas son una de las tendencias que más se verán entre las invitadas esta temporada e incorporar algo que este de actualidad puede introducir en un vestido de invitada el toque fresco para convertirlo en algo actual. El toque más llamativo lo añade a través del maquillaje apostando por un look de ojos gráfico en un tono azul metalizado .

Flores en tres dimensiones para no fallar, por Paris Hilton

La celebrity fue de las pocas que apostó por un diseño corto, pero supo centrar toda la atención. Y es que se trata de una prendas confeccionada con un diseño de rosas rojas con dimensión a base de lentejuelas en distintos tonos de este color tendencia y acompañadas por otras verdes para formar las hojas. Las rosas están tejidas sobre un tul transparente en color carne que dan lugar a un 'naked dress' . Las flores en tres dimensiones son una tendencia de largo recorrido que hemos visto en looks más informales durante el verano y que también se ha trasladado al universo de las invitadas.

La actriz apostó por un vestido bicolor con dos tonos bastante potentes , el rosa y el rojo. La tendencia de los bloques de color confrontados - color block - ya estuvo muy de moda en la década de 2010 y ahora parece que vuelve a tomar fuerza. Esta es una gran tendencia par invitadas. Pero no solo el mix de rosa y rojo, también otros dúos de color con azul marino y el amarillo limón o el verde hierba y el morado.

Quizás no podemos replicar el color que ha elegido Blake Lively para asistir a una boda, pero sí es posible copiarle el truco que ha empleado para hace su look más original. Y e que ha añadido al clásico vestido de invitada una americana sobre los hombros, esto puede ser la fórmula perfecta para protegernos del frío en las bodas de otoño, pero también pone el contrapunto masculino a los looks más románticos.