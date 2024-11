Lo primero que observamos analizando los estilismos de la candidata demócrata, es que los trajes suelen ser fiel a un patrón (corte) clásico . En la actualidad las tendencias en trajes se inclinan más hacia un 'fitting oversize' , tanto en las chaquetas como en los pantalones. Sin embargo, este tipo de trajes no favorecen a todos los tipos de cuerpos.

La candidata no se limita a dejar toda la fuerza de su vestuario en el traje sino que combina estas piezas con diferentes prendas debajo de la chaqueta. Le hemos visto lucir desde informales camisetas con mensajes, combinadas con chaquetas de cuero , hasta formales trajes combinados con blusas confeccionadas en tejidos nobles de apariencia satinada . Además, le gusta elegir aquellas que incorporan algún detalle, como pliegues, lazos o nudos , en el cuello, consciente de que es de las pocas zonas de la prenda que quedan a la vista con la chaqueta puesta.

Todas estas prendas, forman looks que se complementan con un complemento que predomina en el joyero de Kamala Harris. La candidata demócrata opta en muchas ocasiones por añadir a sus looks collares de color clásico. Las perlas, y los eslabones dorados son dos de sus opciones favoritas. A la hora de elegir estos complementos es importante tener en cuenta el escote de la blusa o camiseta que llevemos debajo. Este debe quedar por encima o por debajo del largo del collar, con un espacio que se pueda apreciar, para no provocar una sensación de agobio.