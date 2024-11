Vestirse cada día para ir al trabajo tiene dos caminos, el primero es tener controlados varios conjuntos que sirven de uniforme porque sabes que son infalibes , para no tener que pensar demasiado en ese corto espacio de tiempo que tienes entre que te levantas y te marchas de casa. El segundo, mucho más divertido, es crear looks tan especiales que sabes que te van a preguntar por ellos en cuanto pises la oficina.

No hablamos de hacer una producción con la que te puedas a llegar a sentir incómoda, sino de conjuntar piezas cómodas de manera diferente, tanto por el patrón de las prendas que lo componen, como por la combinación de color elegida. En otoño los tonos se vuelven más opacos, pero eso no significa que no existan opciones tan interesantes como en otras épocas del año y estas 7 propuestas son un ejemplo de cómo dar vida a tus looks de oficina otoñales.