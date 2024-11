En 'Tierra de nadie' es el título de una película, pero también es la forma en la que podríamos definir el tiempo en estos días. Hace fresco, pero no hace frío, y eso, a fin de cuentas, se acaba reflejando en lo que hay en las tiendas y en lo que acabamos comprando. La suerte es que, sí o sí, el frío va a llegar, y las novedades que van llegando a las tiendas se van a volver más apetecibles. Y es más: en la redacción de Divinity.es se nos da fenomenal (y no es por echarnos flores, que también) fichar prendas en las que merece la pena invertir, como el bolso de Parfois que luce Isabel Marant o el abrigo de Sfera que no le tiene nada que envidiar a muchos de los que se ven en las mejores tiendas de la calle Serrano. Así que nada, toma nota.