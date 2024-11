Para conseguir un look atractivo y actual existen numerosas opciones para combinar el abrigo de pelo , desde superponerlo a prendas básicas de estilo casual, a sofisticarlo en clave total look.

Modernizar el abrigo de pelo pasa por elegir uno a todo color . Estos modelos son mucho más divertidos que los clásicos abrigos en tonos neutros y permite llevarlos de día si los combinas en clave casual, incluso con vaqueros y deportivas, o de noche si lo superpones a un look en negro total.

En el extremo opuesto hay una propuesta mucho más llamativa, atrevida y sofisticada, que es la de llevar el abrigo yeti en un color vivo y en un look monocromático. Decididamente no es una opción para todos los días, pero servirá para dar un golpe de efecto en un evento en el que no quieras pasar desapercibida.