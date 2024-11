¿Se puede construir un armario cápsula de otoño con solo 5 prendas multilooks ? Pues no solo se puede, sino que observando bien la manera en que vestimos, es habitual recurrir a pocas prendas para crear los looks que se lucen a lo largo de toda la semana. Un armario cápsula está construido por esas piezas atemporales y funcionales , que además de combinar entre ellas, son tan versátiles que van bien con cualquiera de las prendas de tendencia de la temporada.

En la creación de un armario cápsula de otoño es más relevante el clima de la zona en la que vives , que los propios gustos personales, pero también influyen la edad o el tipo de trabajo que se realiza, porque lo ideal es que esas 5 prendas sirvan para solucionar, sin tener que pensar demasiado, el look de cada día de la semana.

Un pantalón vaquero, un jersey de lana, una chaqueta sastre, un pantalón de pinzas y una gabardina son los 5 magníficos con los que puedes vestir durante todo el otoño, siempre que, siendo previsora, hayas elegido modelos básicos que no vayan a pasar de moda en 5 minutos.

Un pantalón vaquero es mucho más que un básico, es una de las prendas más camaleónicas del armario otoñal porque puede pasar de ser el uniforme de oficina si lo combinas con camisa y chaqueta, a ser el imprescindible de un día de campo si lo llevas con camiseta, jersey y deportivas. Entre los modelos que más verás esta temporada hay que hablar de la vuelta de los pitillo y de los vaqueros de tiro muy bajo , pero lo ideal es apostar por el modelo que mejor te siente , con independencia de lo que se lleve, porque será el gran aliado al que recurras cuando no sepas qué ponerte.

Un buen jersey de lana no debe considerarse una compra, es una inversión en toda regla porque si sabes cuidarlo adecuadamente , te puede durar toda la vida siempre que elijas un modelo clásico en un tono neutro . Aunque esta temporada entre los colores de tendencia vas a ver mucho burdeos, verde aceituna, morado o rosa bebé, aunque te parezca aburrido, es mejor optar por tonos como el azul noche, el negro o el beige, si vas a invertir en un jersey de cashmere que te vas a poner todos los días con toda tu ropa.

Si eres una persona activa, no vas a poder vivir solo de los pantalones vaqueros, necesitas otro par de pantalones algo más vestido para subsistir a la temporada de otoño. Este tipo de pantalón, que suele combinar las pinzas y el corte recto u holgado , aunque los de esta temporada vienen anchísimos y extralargos , es otra de esas prendas con la que vas a poder crear infinitos looks, desde llevarla con una chaqueta para un estilo más sobrio, a combinarla con camiseta y jersey para momentos más relajados.

Otro básico imprescindible en otoño es la chaqueta sastre , la prenda de transición al abrigo que combina con todo, desde los vaqueros y los pantalones de vestir, a cualquier tipo de falda o vestido que guardes en el armario. No hay colores favoritos o prohibidos, pero si vas a por tu primera chaqueta, apuesta por una de color negro . En cuanto al patrón, debes elegir el que mejor te siente, aunque el corte oversize continúa siendo el gran triunfador.

La gabardina no es una prenda destinada exclusivamente a cubrir de la lluvia, es parte del uniforme otoño y se usa en esta época del año para aportar un plus de elegancia a cualquier look, del mismo modo que invierno lo hacen los abrigos. Apostar por la clásica de color beige, ya elijas un modelo de corte recto o que se ajuste a la silueta, te va a permitir combinarla en clave formal o casual y con todo tu armario, incluso en primavera.