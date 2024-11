El outfit más viral de Gabriel Rufián con el que ha llegado al Congreso de los Diputados

El sorprendente outfit del portavoz parlamentario de Esquerra Republicana ha provocado todo tipo de reacciones en las redes sociales. En las últimas horas, Gabriel Rufián se ha hecho viral después de aparecer en las inmediaciones del Congreso de los Diputados con un look que ha sorprendido a la gran mayoría.

El político ha caminado por la calle donde se encuentra el Palacio de las Cortes con un chándal negro, gafas de sol, zapatillas deportivas y con una maleta en la mano. El catalán se ha convertido en el protagonista de este martes al aparecer con un estilo rapero que no ha pasado desapercibido.

Rufián ha sido trending topic en la red social X y los memes no han tardado en llegar. Mertxe Aizpurua, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, ha reaccionado al outfit del político de ERC y no ha podido evitar sonreír cuando le ha visto aparecer con ese look informal.