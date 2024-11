Este otoño invierno vivimos en la temporada de los trajes. Así lo han demostrado la reina Letizia y la princesa Leonor, que escogió uno de estos, frente a elegantes vestidos, para acudir a la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias . Sin embargo, no hay que esperar a una ocasión tan formal para llevar uno de ellos. Un plan de domingo por la tarde es perfecto para estrenarlo y si es en el color de la temporada, mucho mejor. Así nos lo propone Vicky Martín Berrocal , que escogió ayer un look en tono chocolate para ir a disfrutar de una de las bebidas de moda, el matcha, junto a su hija, Alba Díaz .

La diseñadora ha optado por un traje de la firma The Frankie Shop para crear un look monocromático en diferentes tonos de marrón, pero con el más intenso, que es el que tiñe el traje, como protagonista. La chaqueta es una pieza oversize , con mucha estructura en los hombros, que cae de forma recta hasta la cadera. Incorpora la botonadura en el mismo tono y dos bolsillos sin solapa en los laterales. Por su parte, el pantalón es de cintura alta y pernera recta, con la raya marcada, lo que le agrega un punto mucho más formal.

Aunque este sea un color tendencia, puede que el crear un look monocolor como el de Vicky Martín Berrocal, por lo menos, al principio, te pueda parecer demasiado. Pero no te preocupes porque hay muchas otras formas de implementar este color en tus looks, un color que además resulta fondo de armario. Lo más sencillo y discreto es aprovechar que se trata de un color neutro y combinarlo con otros de su misma gama, como el beis o los tonos arena. Pero esta no es la única opción, el azul bebé, una tonalidad que cada vez está más presente este invierno y será en Navidad cuando más presencia tenga, empasta perfectamente con él, así como el rosa.