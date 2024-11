Si hay una pieza imprescindible que no puede faltar estos días es la camisa azul. Clave para dar con looks elegantes y cómodos, su tonalidad suave y sobria se adapta a múltiples estilos, permitiéndote jugar con diferentes combinaciones. Como una imagen vale más que mil palabras, te mostramos algunas que no fallan y con las que lucir estupenda 24/7.