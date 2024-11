La moda y las tendencias en los últimos tiempos abogan por la comodidad y el confort. Pantalones anchos que no aprieten, zapatillas a todas horas, sudaderas, cortes fluidos… Pero eso no significa que no sigan confeccionándose prendas que denoten elegancia, con un toque de sensualidad y -por qué no- provocación para aquellos días en los que una quiere sentirse más especial, o simplemente desea verse sofisticada.