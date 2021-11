Las cazadoras acolchadas son tendencia esta temporada y Amelia Bono ya luce la suya

Ya habíamos comprobado que la chaqueta acolchada era la prenda de abrigo que iba a triunfar esta temporada, pero por si nos quedaba alguna duda, Amelia Bono ha terminado por confirmarlo. Su dominio de las tendencias y su forma tan personal de llevarlas ha hecho que no perdamos detalle de cada uno de sus looks y, como era de esperar, no hemos tardado en encontrar la chaqueta acolchada.