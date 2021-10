Es un color suave que puedes llevar en total look, pero que adquiere mucha más potencia cuando va combinado con otros. Funciona genial con tonos neutros, especialmente con los marrones, pero también con los azules, verdes, rojos, amarillos y naranjas más vibrantes.

El lila llega en todo tipo de prendas y no deja atrás ninguna clase de tejido, del tweed al satén , sin olvidar los acolchados o las prendas de lana. Estos son los imprescindibles que no deben faltar en tu armario este otoño.

Puedes llevarlo en total look y si esta opción te parece excesiva, añade complementos que rompan la monocromía . Otra opción es combinar el lila con otras tonalidades . Atrévete con los tonos flúor para un resultado de lo más potente.

Si a estas alturas tienes cubiertos los básicos de fondo de armario, un abrigo lila puede alegrarte la temporada de otoño/invierno. No sirve la excusa de que es un color que no pega con todo, porque si te atreves con el nuevo tono de la temporada es porque no te da miedo experimentar con el color.