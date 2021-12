Alíate con el color rosa y tendrás el look más original de las fiestas navideñas

En total look o combinado con otros colores , la nochebuena y el fin de año se teñirán de color rosa , el símbolo de empoderamiento femenino y será el anticipo de una tendencia que promete continuar su reinado en 2022 .

Firmas como Balenciaga, Valentino, Prabal Gurung, Oscar de la Renta o Chanel han apostado por los rosas más intensos para que esta temporada los uses tanto para vestir a diario como para celebraciones especiales .

Rocío Osorno ha elegido otro modelo mini de la misma colección, estampado en diferentes tonos de rosa y con escote asimétrico decorado por un gran lazo. Toma nota de la idea de retirar la melena del cuello con idea de no restar protagonismo al detalle más importante del vestido, el maxilazo del escote.

Las faldas rosas son otra opción para conseguir un total look en rosa como el de Marta Nieto, que ha elegido un conjunto compuesto por falda midi de corte amplio y blusa de volantes de Giambattista Valli. Un look que no necesita más florituras y que la actriz remata con unas sandalias blancas y una sencilla cola de caballo.