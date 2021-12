Transparencias, terciopelo y mucho brillo: los vestidos más espectaculares para Nochevieja

Los vestidos de fiesta suelen ser maravillosos, y si tuviéramos ocasión de usarlos a menudo sería un verdadero placer. Pero para eso está (entre otras cosas) la celebración de fin de año , en la que podemos darlo todo y lucir un look tan espectacular como nos apetezca.

Y puesto que se acerca la fecha, este es el momento de buscar ese vestidazo que nos haga vernos estupendas, antes, durante y después de las campanadas. Lentejuelas, transparencias o brillos son algunos de las tendencias dominantes, y junto al infalible color negro, vemos también fucsias o verdes sensacionales. Descúbrelo aquí y recibe al 2022 con un look de impresión.

Este vestido tan espectacular de Zara es de edición limitada y tiene las horas contadas en stock , y no nos extraña porque no puede ser más bonito. De manga larga y hasta los pies, es semitransparente con bordados combinados a contraste. Incluye un bandeu y culotte de tiro alto en negro. Precio: 169 €

Los looks con prendas de terciopelo están arrasando esta temporada, y los vestidos de fiestas son perfectos para lucirlo. Este de Zara, de un color verde de lo más ideal, hará que no pases desapercibida gracias a sus estratégicas aberturas laterales. Precio: 29.95€



Si hay una fiesta para lucir tantos brillos como nos apetezca, es esta. Y si además quieres que sea en en un look de infarto, no dejes pasar por alto este vestido cut out, con escote de pico y tiras anudadas al cuello. Es de Pull&Bear y su precio es 22,99 €