Seguro que ya has pensado en el vestido que vas a llevar en Nochevieja, y muy posiblemente también tengas a punto los complementos como el bolso y los zapatos. Si quieres que todo ese look con el que vas a recibir al nuevo año funcione a la perfección, debes pensar también en el peinado que lo va a acompañar.

No es necesario que sea un peinado elaborado como si acabases de salir de la peluquería . Es más, que tenga un toque natural siempre será más favorecedor, así que te traemos estas propuestas de peinados fáciles para Nochevieja que solo te llevarán unos minutos.

El moño alto , que imita al de las bailarinas, es una alternativa a la coleta alta. Le añade algo de sofisticación y también es muy sencillo de hacer. Comienza con una coleta, enrolla el pelo alrededor y sujétalo con horquillas. Y no olvides utilizar un producto fijador como la laca para que aguante toda la noche.

Uno de los peinados favoritos de las millennials para el día a día ha conseguido colarse entre uno de los más reclamados por las celebs para sus eventos. Y si algo tiene este peinado es que no puede ser más fácil de hacer, además de quedar bien a todo tipo de melenas . ¿Te apuntas a llevarlo esta Nochevieja?

El pelo alisado funciona de maravilla sin importar cómo de largo tengas el pelo. Si tienes maña con las planchas, no necesitas nada más para ir perfecta. Eso sí, asegúrate de hidratar muy bien el cabello, antes y después de usar las planchas, y no te olvides de utilizar un protector térmico para que no se estropee.