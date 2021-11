Parecía que no iba a llegar, pero los conciertos han vuelto y lo han hecho (casi) como antes. Así que es hora de volver a disfrutar de tus grupos y cantantes favoritos en directo, y hacerlo, por supuesto, vestida para la ocasión. Looks con mucho rollo y pensados para darlo todo cantando y bailando un temazo detrás de otro es lo que necesitas, y no queremos que te falten las ideas. Tú ve sacando las entradas, que aquí tienes la inspiración que necesitas para elegir un outfit que te haga presumir de estilo en tu próximo concierto.