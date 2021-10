Llevamos años empeñadas en desterrar los pantalones pitillo de nuestro armario, pero es hora de rendirse a la evidencia: nos gustan (mucho) y no hemos dejado de llevarlos desde hace años y años. Es cierto que han ganado protagonismo en las últimas temporadas modelos de corte más ancho que nos han conquistado por su comodidad y por lo bien que sientan, como los slouchy, boyfriend o mom fit. Pero eso no ha supuesto, ni mucho menos, el fin de los pitillos.

Para ser realistas, son uno de nuestros básicos atemporales porque combinan con todo, estilizan y son (hay que decirlo) muy cómodos. No hay look en el que no podamos intercambiar un modelo más ancho por uno ajustado o skinny, y al final todo se reduce a cómo nos apetece vestirnos ese día. Así que si estás pensando en renovar tus pantalones, estos son los pitillos de tendencia para este otoño-invierno.