Una primera cita siempre es emocionante y sabemos lo importante que es acertar con el look.

Lo más importante es que te sientas segura y fiel a tu estilo, al tiempo que potencias tus puntos fuertes.

Con estos looks que te proponemos podrás inspirarte para sentirte cómoda, auténtica y favorecida en esa cita tan especial.

Las primeras citas ocurren en cualquier momento de la vida y siempre se trata de un momento emocionante que puede ser el comienzo de una nueva aventura. Y no hay ninguna duda acerca de la importancia que le damos a la ropa que llevaremos ese día. Para acertar con el look no hay una norma que se pueda aplicar por igual a todo el mundo, pero sí pistas que nos pueden ayudar. Importa tanto la hora a la que hayamos quedado y el plan que vayamos a hacer, como nuestra edad y estilo.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se trata, ni mucho menos de disfrazarse. Es imprescindible ser fieles a nuestro propio estilo y personalidad, sin intentar aparentar algo que no somos o una edad que no tenemos. Y, a partir de ahí, definir un look con el que nos saquemos partido, aprovechando todo nuestro potencial porque, evidentemente, se trata de gustar.

Sentirte cómoda con lo que llevas es muy importante, porque, aunque la ropa te quede como un guante, si no te sientes a gusto con ella es difícil que puedas estarlo en tu primera cita. Así que, seguramente, no se trate del mejor momento para arriesgar, pero sí para dar con aquello que te hace sentir realmente especial.

Hemos seleccionado looks de todo tipo, que puedan servirte de inspiración para que te sientas favorecida, atractiva y fiel a ti misma en todo momento. Y el resto, lo dejamos en manos de Cupido.

Falda de cuero

Los looks con falda de cuero negra pueden ser sensacionales. Aporta elegancia, personalidad, tiene rollazo y es sexy sin entrar en excesos. Puedes combinarla como tú prefieras, con una blusa, un top, una camiseta o, incluso, un jersey.

Un escote especial

No nos estamos refiriendo a uno de vértigo, pero es cierto que el escote, además de ser uno de los puntos de atracción más evidentes, favorece en su justa medida. Si quieres arriesgar con él, intenta que forme parte de una prenda que también aporte personalidad o que tenga algo original. Y para que no resulte excesivo, prueba a llevar el escote con unos pantalones de cintura alta o una falda midi.

Un vestido entallado

No es necesario que tengas un tipazo para llevar un vestido entallado. Es más, si tiene buen corte y se adapta a tu cuerpo como debería, favorecerá tus puntos fuertes y te hará parecer más estilizada.

Unos shorts

Los shorts pueden ser la prenda que estás buscando si no te apetece llevar una falda mini, pero tampoco tienes ganas de cubrir pierna. Son súper cómodos, de tendencia y muy fáciles de combinar con lo que más te apetezca. Nuestros favoritos son los de cuero, con cintura alta y lazada.

Un vestido lencero

Los vestidos lenceros hace tiempo que no están reservados para las noches de fiesta, y ya forman parte de nuestros looks de día. Son ideales para una primera cita porque son super elegantes y realzan todo tu atractivo, sin que parezca que te has vestido de fiesta.

Con falda mini estampada

Los estampados pueden darle mucha vida a tu look, pero es mejor utilizarlos en su justa media. Por eso nos gusta tanto este look con falda mini estampada, combinada con un top básico en color neutro. Equilibrado, favorecedor y con mucho rollazo.

Vestido corto y botas altas

