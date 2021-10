Dar con el look adecuado, sin necesidad de que nos disfracemos, es posible si se tienen en cuenta unos sencillos tips que nos permiten ofrecer una imagen veraz y fiable . Si hubiera que reducir todos los consejos a uno solo, este sería sobriedad. Pero este consejo puede matizarse aún más, para que vayas impecable y tengas todo a tu favor para ganar el juicio.

Deja los colores llamativos y chillones para otro día porque en un juicio están fuera de lugar. Si te decantas por los amarillos, verdes vivos o fucsia conseguirás llamar la atención, y no de la manera que pretendes. No hace falta que vistas de negro, pero sí que busques combinaciones discretas en ese color, o en gris, azul marino, blanco o en un tono tierra .

En ocasiones lo más fácil es saber qué no debes llevar, así que descarta la ropa muy ajustada, los escotes pronunciados, los largos por encima de la rodilla o los jeans. Unos pantalones tipo sastre y una blusa, o un vestido de largo midi pueden ser una solución perfecta.

En cuanto a los tejidos, procura que no sean brillantes ni demasiado ostentosos . A menos que quieras dar una imagen de que andas más que sobrada de dinero, porque eso te beneficia para el juicio, es preferible que los tejidos aporten una imagen más neutral.

Es decir, que sea un zapato (olvídate de las deportivas), que tenga un color sobrio (el negro es infalible) y que no sea un taconazo (todo ok con un tacón medio). Que estén limpios y vayan acorde con tu ropa. Unas bailarinas o un zapato masculino, como un blucher, también son ideales, al igual que los mocasines. Si tienen plataforma, procura que no sea excesiva.