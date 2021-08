Las gafas rectangulares están de moda: ideas para lucirlas y triunfar

Estamos en la temporada del año en que las gafas de sol están en pleno auge, y a estas alturas ya podemos decir cuáles son las más buscadas del verano. Aunque sabemos que hay una gran variedad de estilos que se posicionan cada año como los que están más de moda, la pasarela y las insiders ya han dejado claro que las gafas de sol rectangulares son un auténtico must.

En la pasarela, Miu Miu, Prada o Fendi ya vaticinaron que las rectangulares, en todos los colores y grosores, de pasta o acetato, iban a ser imprescindibles y a triunfar por encima del resto. Nos encantan porque pueden adaptarse a todo tipo de looks y hacernos viajar en el tiempo a diferentes épocas.

Combinarlas en tus looks es super sencillo, pero para que no te falten las ideas, aquí tienes unas propuestas infalibles para llevarlas.

Kendal Jenner es una de las vips que no se separa de sus gafas de sol rectangulares y las incluye como el accesorio perfecto en un look tan imprescindible como este, con t-shirt blanca y jeans. El mismo que podríamos llevar cualquiera de nosotras en nuestro día a día.

Otra muestra de que se adapta a cualquier look y que son un tipo de gafas todoterreno es cómo las lleva la propia Kendal para ir a entrenar, combinándolas con su ropa deportiva. Sin duda, son unas de las gafas fetiche de la modelo.

Si eres de las que piensa que un look con traje resulta aburrido, mira cómo unas gafas rectangulares lo convierten este en un outfit de lo más chic. Claro que también nos quedamos con el resto de detalles, como que el conjunto sea monocromático y el detalle de la pedicura en verde. Sensacional.

Las gafas rectangulares se llevan en todos los colores y combinan con todo tipo de estampados. Dale una inyección de color y vitalidad a tus outfits y deja que las gafas de sol sean un elemento tan importante como la ropa que has elegido.

Los conjuntos pijameros son tan acertados como peligrosos y requieren de complementos rotundos que les den el aplomo que necesitan. Un ejemplo perfecto es este look, en el que las gafas rectangulares en verde aportan un aire chic y sofisticado insuperable. Si te decantas por unas gafas en este color, alucinarás de lo bien que quedan con todo.

Tanto en la misma playa, como con esos looks que nos encantan para ir a al paseo marítimo o al chiringuito, no dudes en llevar tus gafas rectangulares. En estas propuestas las gafas son oscuras, pero no olvides que las puedes llevar igual, pero a todo color.