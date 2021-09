El estilo surfero es todo un clásico veraniego que seguramente has querido probar en más de una ocasión, porque es evidente que favorece a todo el mundo. Su colorido, sus aires de libertad y ese olor a mar que desprende lo hacen absolutamente irresistible. El surfero es un estilo que, además, tiene la ventaja de que no necesitas llevarlo a todas horas para que funcione al 100% el día que te apetece lucirlo. Pero eso sí, es muy importante conocer los tips infalibles para que sea todo un éxito.

Prendas de colores, ondas en el pelo, tejidos naturales y un punto desenfadado, en el que no se aprecie ningún esfuerzo, son algunas de las claves que harán que parezcas una nativa californiana sin apenas esfuerzo. ¿Preparada para lucir el look surfero más favorecedor y aventurero? Toma nota.

Esos que te hacen pensar en los días de playa soleados, las vacaciones y el buen rollo del verano. Deja el negro y los colores oscuros para otro tipo de looks y entrégate al optimismo y la vitalidad del color. Puedes optar por prendas lisas o por aquellas que tengan estampados de rayas (siempre mini) o del tie-dye de tendencia.

O dicho con propiedad, con ondas surferas, las más deseadas por todas las mortales. No necesitas tener melenaza para lucirlas, pero es cierto que hace falta que el pelo tenga cierta longitud. Conseguirlas es más sencillo de lo que parece: vaporiza el cabello con un spray de agua de sal y dale forma apretando con los dedos. Las ondas no son la única opción: unas trenzas finas y semideshechas, o un top knot relajado también son ideales para conseguir tu look surfero.