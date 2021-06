Del 'bucket hat' al canotier: los sombreros y pamelas que más se van a llevar este verano

Cuando llega el cambio de armario del verano , además de vestidos de todos los largos, tops y bermudas , lo que más sale a florecer son los accesorios. Y es que, si para algo es la temporada estival es para lucir cuantos más accesorios mejor. De hecho, parece que los looks, al ser más ligeros por las altas temperaturas, lo piden al llevar menos ropa. Incluso, son estos accesorios los que dan personalidad al look. Para prueba los sombreros del verano 2021 , que son los que se encargarán este año de dar un giro inesperado a cada apuesta estilística que luzcamos.

Y cuando hablamos de sombreros del verano 2021 también nos referimos a pamelas del verano 2021. Y es que no solo de canotiers y 'bucket hats' vivirá esta temporada estival , que también, pero no serán los únicos.

Los sombreros y pamelas nos acompañarán allí donde vayamos este verano, no solo a la playa, a la piscina o al campo, también por la ciudad en el día a día y para planes con amigas. Y lo mejor no es que den estilo y personalidad al look al que acompañan, sino que son el accesorio perfecto para protegernos del sol a distintos niveles. Los sombreros y pamelas evitan que la piel, los ojos y el pelo sufran tanto como lo hacen de forma normal por el sol, haciendo que estén sanos a la vuelta del verano.

'Bucket hat'

El 'bucket hat' es el sombrero más de moda desde hace ya unas cuantas temporadas. También conocido como sombrero de pescador, se ha hecho de lo más famoso no solo para ir a la playa o al campo, donde solía tener antes su espacio, sino también para llevar con cualquier look y a todas partes. Lo vemos con todos los looks que podamos imaginar, incluso con vestidos creando contrastes, pero especialmente quedan bien con looks con bermudas vaqueras o shorts y tops ajustados de tirantes o cuello halter. Este es de Bershka y está disponible por 15,99 euros.