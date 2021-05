El estilo de la mujer parisina sigue siendo el misterio no resuelto de la moda. Se trata de ese ‘je ne sais quois’ del que todo el mundo habla y nadie sabe exactamente qué es, pero con el que consiguen llevar a otro nivel la ropa que usa el resto del mundo.

Para vestir como una parisina no es necesario calarse una boina, cortarse el flequillo y llevar una baguette bajo el brazo, lo imprescindible es tener un armario lleno de básicos con prendas de calidad y saber integrar las tendencias con discreción.

Menos, es más. Esa es la frase que debes repetirte como un mantra si quieres conseguir que tu look se parezca al de la mujer parisina. Menos color, menos maquillaje, menos tacón, menos logos y más actitud.

Parece fácil pero lo cierto es que no lo es, porque el chic parisino no es sólo la ropa que te pones, influyen también el cómo y el con qué te la pones. Los looks de primavera de estas francesas te ayudarán a encontrar el estilo parisino que hay en tu armario.