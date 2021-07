Un look de embarazada no tiene por qué ser aburrido , esa es la primera lección que debes aprender de mujeres que han vivido su embarazo en verano como María Fernández Rubíes, Lulú Figueroa o Marta Carriedo.

Otra de las normas que ellas aplican es que, durante el embarazo, no hay que descartar ninguna prenda : vestidos ceñidos, pantalones vaqueros, shorts e incluso zapatos de tacón. Estos looks de embarazada te pueden servir de inspiración para crear un armario de verano actual, estiloso y variado.

Los monos y petos son una opción perfecta para una mujer embarazada. Las dos apuestas de Lulú Figueroa son un mono largo de lino para días más frescos y otro mono corto para los más calurosos. Un truco divertido para cuando no te cierren del todo es usarlos con un crop top debajo y dejarte los botones abiertos.

Está claro que no es necesario cambiar tu vestuario por el simple hecho de estar embarazada. Marta Carriedo ha elegido un look que perfectamente podrá llevar tras dar a luz, compuesto por un crop top, un pantalón fluido con elástico en la cintura y completando el conjunto, una camisa sin abrochar .

No hay que renunciar a la comodidad, pero ésta no está reñida con la sofisticación y si no quieres arriesgar con los patrones, hazlo al menos con los estampados. Elige vestidos de cortes sencillos y estampados audaces como la cebra o el leopardo e incluso con prints coloridos de los años sesenta y setenta.