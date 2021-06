María F. Rubíes es una de las influencers del momento que se ha convertido en icono de estilo

De entre todos los nombres que pueblan los pasillos de Instragram y que reciben el calificativo de influencer, el de María F. Rubíes resuena alto y claro. Con casi 700.000 seguidores (y creciendo) que forman parte de su comunidad de Instagram, la empresaria se ha confirmado como uno de los iconos de estilo y preescriptoras de tendencias del momento. Y no por una cuestión de suerte o casualidad, la madrileña se lo ha ganado a pulso.

La influencer ha fundado su propias marca de moda, de ropa y accesorios, The Are, y de joyas minimal y bisutería, Crush the label, algo que ha conseguido tras años de sentar tendencias en los pasillos de Instagram y hacer que sus seguidores no dejen de recrear sus estilismos. En concreto, aquellos que luce para ir a fiestas y a los eventos más elevados y señalados del calendario.

El perfil de Instagram de María F. Rubíes se ha convertido desde que empezó en toda una fuente de inspiración para esos momentos como es la temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones) en los que no siempre sabemos qué ponernos para no caer en tópicos ni en los mismos looks sobrios pero sin carácter que no dejan de verse en este tipo de eventos.

Y si hay unos looks que María F. Rubíes domina en este sentido esos son los que llevan a los vestidos como protagonistas. La influencer cuenta en su vestidor con una gran variedad de vestidos de diferentes tipos, largos y estilos pero que se adaptan siempre a la personalidad elegante y sofisticada de la empresaria. En definitiva, su perfil es todo un muestrario barra guía de cómo llevar vestidos y cuáles a los eventos más especiales. Así que, hemos seleccionado un top 5 para que saques matrícula de honor en todos tus eventos de esta temporada gracias a María Fernández-Rubíes y sus vestidos.

Todo al brillo, ¿por qué no?

¿Quién dijo que el brillo no era fino y elegante? Quien lo dijera estaba completamente equivocado. Así lo ha demostrado María F. Rubíes con este vestido, que no puede derrochar más personalidad. De hecho, es el protagonista absoluto del estilismo, por eso, la influencer prefiere dejarle a él todo el peso del look, evitando sobrecargarlo con accesorios. Así, apuesta por unas sandalias de vinilo, muy a la moda, y completa el vestido con un cinturón que pasa completamente desapercibido.

La nueva versión del bicolor

Cuando se habla de un look bicolor se suele entender que es un estilismo compuesto por dos colores, pero María F. Rubíes con este vestido ha sentado las bases de lo que es el nuevo bicolor. Para ella son dos tonos distintos del mismo color, y así es como construye su look al completo. Esta mezcla de distintos tonos y por bloque hace además que parezca que María no luce solo un vestido sino dos piezas coordinadas, algo que acentúa el cinturón.

Oriental

Si tienes un evento en septiembre u octubre, sin duda, este es el look perfecto con vestido. Es ese momento en el que ya empieza a refrescar y que un poco de manga y algo más de grosor en la tela siempre son bien recibidas. Además los vestidos orientales son capaces de crear un look de un solo gesto gracias a sus detalles, estampados en unos casos y bordados en otros. Puedes hacer como María y que los accesorios vayan en el mismo color que los detalles del vestido, creando así un contraste entre la parte general del look y la que lo completa. Por su parte, estos vestidos quedan genial con moños bajos o trenzas y, en general, recogidos completos, pero María F. Rubíes le da un giro a los tópicos y apuesta por llevar la melena suelta y lisa, detrás de las orejas.

Nido de abeja

Aquellos vestidos y camisetas, fruncidos en la parte del pecho o en toda la zona delantera, respectivamente, que nos ponían nuestras madres cuando éramos pequeñas vuelven a estar de rabiosa actualidad. Cuando éramos niñas algunas lo aborrecíamos pero ahora nos encanta, especialmente después de ver cómo se ha llevado en el 'street style' y de que nuestras influencers favoritas, como María, nos hayan dado las claves para llevarlo con cada uno de sus looks.

Y es que, su carácter infantil ahora nos enamora y da personalidad a los looks. Para prueba este de la influencer. Solo hay que darle sobriedad con los accesorios, como los salones. Pero lo mejor es que estos vestidos se pueden llevar tanto para eventos especiales como para le día a día por su carácter, solo cambiando los accesorios.

De largo

