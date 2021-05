Los domingos no hay mejor plan que ir de brunch. Una cita a la hora más apetecible del día para disfrutar de ese punto intermedio tan ideal entre la comida y el desayuno. Además, es muy disfrutable el momento de elegir un outfit para ir de brunch, porque nos permite sacarle el mejor partido a un look de día. La clave es dar con una prenda que resulte especial y se convierta en la protagonista, con estilo pero sin estridencias. Te damos ideas para que consigas el look perfecto para ir de brunch con tus amigas y triunfar por todo lo alto.