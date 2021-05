El patchwork denim, una tendencia de los años 70 que vuelve a estar de moda

Con una estética muy marcada, estas prendas están pensadas para ser el centro de atención, así que lo ideal es combinarlas con otras lisas para no robarles el protagonismo que merecen.

Patchwork en líneas verticales

Una de las apuestas más sencillas para llevar el patchwork en pantalones vaqueros es la que combina denim claro y oscuro en líneas verticales que no sólo favorece, sino que, además, crea el efecto óptico de estilizar la figura .

Patchwork en líneas horizontales

Aunque las líneas horizontales tienden a ensanchar la figura, si el patrón está bien pensado y las rayas estratégicamente colocadas, no hay que tenerles miedo porque pueden no ser un factor negativo e incluso jugar a tu favor. Lo ideal es que te pruebes y luego decidas, pero no las descartes de antemano.