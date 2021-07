Vans apuesta por transformar algunos de sus básicos como las Classic Slip-On , las Era , las Sk8-Mid y las UltraRange , reinterpretando el emblemático diseño Checkerboard con los colores del arcoíris a través de repeticiones del estampado, diseños integrales y aplicaciones de patchwork en materiales mixtos. Además, donará un total de 200.000 dólares a cuatro organizaciones : GLSEN, Casa 1, Where Love is Illegal y Tokyo Rainbow Pride tanto para apoyar a sus integrantes y dar a conocer sus historias, como la misión de estas asociaciones.

Para demostrar el apoyo a la diversidad, la firma New Balance ha colaborado con la artista hongkonesa Zoie Lam para dar vida a la colección “Todo el Mundo es Bienvenido” a través de una serie de ilustraciones llenas de positividad. Toda la colección es de género fluido y se puede encontrar desde la clásica zapatilla de running Fresh Foam Tempo , al modelo unisex Made in Usa 574 , que se llenan de personajes bondadosos, peculiares y de colores llamativos llenos optimismo y empatía.

Los estampados cuentan con montañas puntiagudas que se convierten progresivamente en flores dispersas simbolizando la dualidad entre la lucha y la felicidad. Parte de los beneficios se destinarán a ayudar a los socios veteranos de Converse a nivel global y local, a través de los proyectos It Gets Better, Ali Forney Center, BAGLY y OUT MetroWest.