Tamara Falcó sufrió un percance con su vestido en su cumpleaños: "No me di cuenta"

"Cuando todo parecía muy serio, nos abrieron un salón que estaba lleno de globos, lo cual me hizo mucha ilusión", ha contado con esa inocencia habitual de Tamara. "Cuando me fui a cambiar vi que no me había dado cuenta de que durante toda la cena tenía cuatro globos debajo del vestido", ha desvelado, apostillando que "podía haber llevado cualquier cosa debajo".