El de la actriz, de la firma valenciana Koahari , reúne varias de las características que ayudan a que ópticamente parezcas más alta. No es sólo el patrón de tubo, que ayuda a alargar la silueta, hay que sumar también la espalda desnuda, el estampado de rayas verticales a base de lentejuelas y la abertura en la pierna, porque enseñar piel es importante para alargar la figura visualmente.

El toque maestro es, sin duda, combinar el vestido con unas sandalias de tacón que no solo añaden centímetros a tu estatura, sino que al dejar a la vista el empeine ayudan a que las piernas se vean más estilizadas.

Vestidos tubo con hombreras

Vestidos tubo con escote en V

Vestidos tubo estampados

Los vestidos tubo estampados no son patrimonio exclusivo de las chicas altas, las de menos estatura sólo tienen que atender a dos criterios. El primero es el de la verticalidad: cualquier estampado de líneas verticales estiliza y alarga la silueta. El segundo es el del tamaño: hay que evitar los estampados grandes que ensanchan y achatan. Si el vestido de Koahari cumplía con la primera premisa, estas apuestas de Bimba y Lola y Ganni cumplen con la segunda a rajatabla.

Vestidos tubo cut-out

La técnica del cut-out (literalmente cortar y separar) permite modelar el cuerpo mediante el patronaje. Se trata de cortes en un vestido que no sólo permiten que se vea la piel del cuerpo a través de algunas aberturas estratégicas, sino que ayuda a afinar la cintura, reducir hombros o disminuir el volumen del pecho. El modelo de About You es una apuesta de cuello cerrado con abertura en el escote que evita aumentar el volumen del pecho. El segundo, de Bershka, es el candidato ideal para disimular unos hombros anchos.