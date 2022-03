El 8 de Marzo es una fecha muy importante en nuestro calendario. Desde hace años se considera oficialmente el Día de la Mujer , y se reivindica la igualdad, en todos los aspectos, entre hombres y mujeres. Una lucha en la que sin duda queda mucho camino por recorrer y que nos lleva a no pasar por alto un día tan señalado.

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres no es solo uno de los grandes caballo de batalla del feminismo, sino que también se encuentra en el origen del 8M. Y tiene lugar en Estados Unidos en 1877.

Ese día, las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, conocidas como “garment workers” , salieron a la calle a manifestarse. Pedían que se igualara el salario al de los hombres que desempeñaban las mismas funciones que ellas, y el resultado de esa manifestación no pudo ser más triste. La policía cargó contra ellas y 120 trabajadoras fallecieron. Eso sí, fue el impulso definitivo para crear el primer sindicato feminista de la historia.

De hecho, el 8 de marzo de 1908, se celebró con una gran manifestación a la que acudieron 15.000 mujeres bajo el lema “Pan y rosas”. Protestaban, no solo por los bajos salarios, sino también por las condiciones inhumanas de trabajo y las jornadas interminables.

El movimiento feminista no deja de crecer desde ese momento en EE.UU. y no tarda en llegar a Europa. En 1910 se determina, tras la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague, que el mes de marzo era el elegido para celebrar el Día de la Mujer. Eso sí, la ONU no hizo la fecha oficial hasta el año 1975.