Vanesa Martín: "Me operaron de un mioma hace unos años, me asusté mucho"

'Soy', su himno contra el cáncer de mama , lo escuchaste por primera vez en directo a través de Divinity. Concretamente sobre el escenario de Por Ellas, el concierto benéfico que organiza cada año CADENA 100 en favor de las mujeres que luchan contra esta enfermedad y que una vez más retransmitimos en nuestro canal. Un Wizink Center a rebosar se emocionó con este tema de Vanesa Martí n que empieza diciendo "Ha venido a visitarme un nuevo amigo / Que pretende estar conmigo / Me ha pillado por sorpresa / Me da miedo que deshaga la maleta". Su intención era "transmitir luz, fuerza y mucho ánimo" a quienes atraviesan este proceso, algo por lo que hace unos años estuvo a punto de pasar ella misma cuando le detectaron un mioma .

Así lo ha contado la propia artista en una entrevista para los compañeros de Diez Minutos , a los que ha narrado cómo vivió ese momento en el que su médico le informó de que tenía un tumor no canceroso en el útero del que debería ser intervenida . "Yo estoy operada de mioma hace unos años y para mí aquello fue duro. Yo me asusté mucho . Gracias a Dios fue un susto, lo tenía como un sombrerito encima del útero", ha desvelado con honestidad.

Cuando supo que estaba fuera de peligro, Vanesa cayó en la cuenta de que, de no haberlo detectado a tiempo, su situación habría sido muy diferente. "En ese momento me di cuenta de la importancia que tiene cada año ir a las revisiones y tenerlo todo controlado. Yo tengo una guerra con mi madre para que vaya al ginecólogo", ha manifestado en un intento por concienciar a todas las mujeres a no saltarse ni una revisión, algo que ha expresado Ana Rosa Quintana hoy mismo al contar que tiene un cáncer de mama que le hará abandonar la televisión de manera temporal: