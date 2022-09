Yiğit se enfrenta a su suegra para defender a Nur, en el próximo capítulo: "No hay más que hablar"

Yiğit se ha enamorado. Un día le ha bastado para darse cuenta de que Nur ha cambiado su mundo y aquello que creía imposible se ha hecho realidad. Junto a la joven, todo cobra sentido y el empresario no está dispuesto a que nada ni nadie se interponga entre ellos. En el próximo capítulo de 'No te vayas sin mí' , cuando su suegra intenta apartar a Nur de sus vidas y alejarla de Mert, quien siente una conexión muy especial con ella, Yiğit tendrá un serio enfrentamiento con ella para proteger a la que ya se ha convertido en su gran amor. "Me parece estupendo que cuide de Mert. Me parece bien que pase tiempo con ella. No hay más que hablar", zanja el empresario.

Su estancia en la granja Kozan no está siendo tal y como ella esperaba. Después de verse obligada a mudarse allí tras la muerte de su padre, Nur encuentra que su familia no es como ella esperaba. Sin embargo, no piensa quedarse de brazos cruzados. Cuando descubre que a su tía está recibiendo malos tratos estalla en cólera contra su prima por no hacer nada al respecto. Desafortunadamente, la joven no contará con su apoyo y descubrirá la verdadera cara de su prima. "Yo no he elegido a mis padres pero he elegido mi vida y no incluye estás condiciones miserables. No tengo intención de meterme en lo que pasa aquí", le grita su prima, que mantiene una relación furtiva con el hermano de Yigit.