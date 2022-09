Hazal Kaya y Ali Atay están de enhorabuena. La actriz de 'Nuestra historia' está embarazada de su segundo hijo, tal y como ella misma ha confirmado a través de sus redes sociales. Con unas fotografías en las que aparece de lo más sonriente y mostrando su barriguita, la intérprete turca ha revelado que está esperando una niña que se llamará Leyla. "¡Cómo no iba a anunciarlo! ¡Se está cargando el huevo sorpresa! ¡Viene Leyla!", ha escrito en la publicación, que se ha llenado de inmediatamente de miles de me gusta y comentarios, entre ellos los de Elçin Afacan (Melo en 'Love is in the air') y Öykü Karayel, a la que muy pronto veremos en 'El juego de mi destino'.