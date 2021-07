Levent va a casa de Tekin y Meryem para recuperar a Ömer, pero se encuentra a un Tekin desafiante que no se lo va a poner fácil. El mafioso hace escoger al niño entre irse con Levent o quedarse con su hermana (y lo que ello conlleva). El pequeño tiene claro que su hermana no quiere estar allí y que Levent la puede rescatar, así que escoge irse con el empresario. En el camino a casa, Ömer no pierde ni un minuto y le cuenta la conversación que escuchó entre Meryem y Tekin.