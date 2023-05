"Yo quería ser cantante desde los 12 años y trabajé para eso sin parar. Y ya entonces lo hablaba muchísimo con mi mamá, de camino a las clases de canto ella me iba preparando psicológicamente por si me llegase a pasar algún día: si quieres ser cantante vas a tener una vida pública, entonces tienes que tratar bien a todo el mundo y entender que te estás exponiendo. No puedes decir: ‘Voy a ser cantante y quiero que mis canciones las escuchen millones de personas, pero que nadie me pueda parar en la calle", es consciente de que el problema vendrá "el día que ya no me paren".