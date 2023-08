Violeta Mangriñán responde a los que acusan a Fabio de infiel: "Él perdería y rompería una familia"

Sin embargo, tener más de dos millones de seguidores no siempre es positivo. La valenciana, a pesar de que en su mayoría recibe mensajes de cariño de parte de sus fans, también tiene que hacer frente a comentarios negativos. Desde que comenzó su relación con Fabio Colloricchio , son muchos los mensajes que recibe relacionados con una posible infidelidad . Algo a lo que ha decidido no dar importancia.

Violeta confía en su pareja y así lo demuestra a diario. Pero a raíz de un negativo mensaje de uno de sus seguidores, la influencer ha aprovechado para responder a todos aquellos que acusan a su novio de ser infiel. "La gente se pasa el juego, no me extraña que los psicólogos estén desbordados. Est@ debe ser de los que viven más pendientes de si mi pareja me es infiel que yo misma, porque veo a la gente muy preocupada por ese motivo", comenzaba diciendo Mangriñán, que cree que "deber ser horrible" vivir pendiente de "la vida sentimental de otra pareja". "No sé si me da ternura, pena o miedo. Como si los cuernos le fuesen a pesar a ellos. Yo me pongo gorras y, de momento, sin problema", decía tajante.