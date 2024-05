Ha sido en este espacio en donde la actriz ha vuelto a responder a una de las incógnitas que más interés causan en su relación. ¿Por qué la intérprete no quiere pasar por el altar con su compañero de vida?: "Valoro un poco de todo -amistad y pareja-. Hay que ser buen compañero de vida. Reírnos juntos. La pasión es importante también. No me he casado porque no veo necesario tener que casarme. Desde pequeña no lo anhelaba. Hay algo de ser tu hombre, tu mujer, te ata... No me gusta. A mi me mola que sea para toda la vida porque lo estamos construyendo. Tiene sentido casarse si llevamos toda la vida juntos, una ceremonia de unión".