Laura Escanes ha confesado que vivió "como un fracaso personal" su divorcio con Risto Mejide

La influencer consideraba que tomando esa decisión no le estaba dando "una familia feliz" a su hija Roma

En septiembre de 2022, tras siete años juntos y una hija en común, Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron por sorpresa su separación. En un comunicado que hicieron público a través de sus redes sociales, la influencer explicó que no se trataba de una despedida porque se iban a tener "siempre" el uno al otro. La catalana aseguró que habían vivido "siete años maravillosos y también duros", pero que compartir su vida con el presentador había sido "un regalo".

"El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor", aseguró en aquel momento.

Aunque desde entonces han sido muy discretos a la hora de hablar de los motivos de su divorcio, Laura sí ha dicho en alguna ocasión que la diferencia de edad y los distintos momentos vitales que atravesaban fueron algunas las causas que les llevaron a tomar la decisión. Ahora la influencer se ha sentado junto a Darío Eme Hache en el videopodcast 'Fuego Amigo' y ha confesado, más sincera que nunca, cómo vivió su separación con el presentador.

Laura Escanes vivió como "un fracaso personal" su divorcio con Risto Mejide

La influencer ha comenzado diciendo que como ella es hija de padres separados siempre pensó que no quería que su hija viviera lo mismo y que sabía "lo que se tiene que hacer" para que no te pase eso. Sin embargo, sus planes fueron otros y tres años después del nacimiento de Roma, su hija en común con Risto, la pareja tomó la decisión de separarse. "Yo lo viví como un fracaso porque yo soy muy romántica y yo creo en el amor para toda la vida o creía en el amor para toda la vida. Creía en las familias con hijos para toda la vida que no se separan y que son felices. Y más viniendo de mis padres, que se habían separado y que había tenido que vivir esa parte de coger maletas y no quería que mi hija viviera eso y no puedes evitar algunas cosas", ha contado la influencer.