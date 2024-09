El romántico mensaje de Elena Furiase a su marido en su tercer aniversario: "Que nada se interponga"

Por supuesto, nada más compartir esta publicación con su más de medio millón de seguidores, la actriz ha recibido miles de 'me gusta' y cientos de comentario felicitándoles. Entre los mensajes no han faltado los de rostros muy conocidos como el de su tía, Rosario, Loles León, Laura Matamoros, Félix Gómez, Mar Saura, Bibiana Fernández o Mariola Orellana.

No fue hasta las navidades de ese mismo año cuando se produjo el acercamiento definitivo. "Hace 6 años, una Nochebuena, en Barcelona, este señor que tengo al lado me robó un beso. Yo estaba bastante mal por motivos de la vida, y ese beso me salvó. Así que aquí sigo, ligada a ese beso, celebrando cada día, cada minuto, cada segundo que paso a tu lado", contaba en 2023 la actriz. Un mensaje que destapaba también el papel que jugó Lolita en este inicio de la relación. "Y todo por mi culpa, jajaja. Pero yo estoy feliz, tengo el mejor yerno/hijo que se pueda tener", comentó la artista en la publicación de su hija.