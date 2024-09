Beatriz Espejel, sobre la ruptura de Alice Campello y Morata: "Puede ser otra prueba más de amor"

Aunque no ha querido dar demasiado detalles sobre la conversación que ha mantenido con la italiana, ha explicado que han tardado en contactar puesto que la influencer ha necesitado un tiempo para ella y para afrontar esta complicada situación familiar que está viviendo. Durante estas últimas semanas, Alice ha estado volcada en sus hijos , tal y como hemos visto en redes sociales y, según se desprende de las palabras de Beatriz Espejel, se ha mantenido alejada de algunas de sus amistades en nuestro país hasta poder reponerse del duro golpe sufrido. "Estará pasando momentos muy complicados. Queremos mucho a la familia, a los peques. Tanto a Álvaro como Ali les conocemos hace muchos años. He conseguido hablar con ella por primera vez, ha estado un poquito más ‘out’ y lo comprendo perfectamente. Yo creo que en estos momentos cada uno tiene que tomarse sus tiempos", ha comentado Beatriz Espeje, que ha confirmado que muy pronto tendrá un encuentro con Alice. Un encuentro en el que le mostrará todo su apoyo. "Tengo muchas ganas de darle un abrazo gigante y nada más. Abrazarla y ya está. Estoy deseando verla."

Pero aunque ella no ha podido estar estas últimas semanas junto a la influencer, la mujer de Koke ha asegurado que no ha estado sola sino que se ha apoyado algunas amistades que hizo al llegar a España. "Cuando tuvo que venirse de su país a España hizo amistades muy bonitas. Amistades que la han apoyado, gente verdadera porque en el mundo del fútbol te encuentras un poco de todo y yo creo que tiene el apoyo de gente muy bonita y creo que en este momento han estado con ella", ha explicado.

Pero Beatriz Espejel no solo ha tenido palabras de cariño para Alice Campello. En su conversación con los compañeros de 'Hola', ha asegurado que tanto su marido como ella también van a apoyar a Álvaro Morata. Y es que, aunque la amistad con la italiana es muy estrecha y ella va a apoyarla en todo lo que necesite, su vínculo surgió a través de sus maridos, por lo que tampoco ha querido olvidarse del futbolista. "A Álvaro en cuanto le podamos ver haremos lo mismo, le daremos un abrazo. Los que estamos más cerca de las dos partes, estamos con los dos. Y lo que necesiten, aquí estamos... Les queremos a los dos. A Álvaro le conocemos desde bien pequeñito, pero Ali es una chica que se hace querer. Seguimos queriéndole y a sus hijos más porque tenemos mucha relación ", ha comentado en los últimos eventos a los que ha acudido.

Además, la mujer del jugador del Atlético de Madrid ha mandado un importante mensaje al exmatrimonio, dejando claro que cuentan con su apoyo incondicional. "Los peques tienen mucha relación con mis hijos. Vivimos en la misma urbanización y lo he dicho siempre y seguiré diciendo que cualquier cosa que necesiten estamos aquí para lo que sea", ha comentado

Respecto a los motivos de la separación, Beatriz Espejel no ha querido entrar en valorar lo que ha podido ocurrir en el matrimonio y ha insistido en que la pareja siente un profundo amor y nadie es quien para opinar. "Son cosas que pasan, ni siquiera la gente más cercana puede saber lo que pasa dentro de una relación. Hay personas que se quieren tanto que toman decisiones que parece chocan pero que es otra prueba más de amor. Puede ser que sea algo así. No hemos querido preguntar mucho pero conociéndoles sé que tienen un amor por el otro muy profundo y que es una decisión muy meditada", que también se refería a la situación del matrimonio en el evento de 'Topuria: Matador', donde tampoco descartaba que en un futuro pueda haber una reconciliación de la pareja. Son cosas que nunca se saben, no somos nadie para opinar. El tiempo dirá", ha terminado diciendo.