Michelle Pfeiffer y su marido, David E. Kelley, rompen el pacto que tenían desde hace 30 años

Nunca antes habían querido dar el paso que han dado ahora y es que, desde que iniciaran su historia de amor en 1993, se había mantenido firme en su decisión de no mezclar nunca su vida personal y profesional por lo que nunca han trabajado juntas. A pesar de ser dos de los profesionales más reputados en la industria audiovisual y que su unión podría haber sido sinónimo de éxito, la pareja siempre habría creído necesario no compartir proyectos.

Aunque la actriz reconoció en 2021 en 'The New Yorker' que su marido "escribe para mujeres como nadie" (es el creador entre otras de 'Big Little Lies' o 'Ally McBeal'), la actriz nunca había querido embarcarse en ningún proyecto con su marido por el riesgo que eso podía suponer para su relación. "He visto muchas parejas que parecen tener un matrimonio realmente bueno y luego trabajan juntos y al año siguiente solicitan el divorcio", confesaba en esta entrevista.