No obstante, su declaración de amor definitiva fue en la ciudad de las luces, París, en donde publicaron unas reveladoras fotos con un mensaje en el que evidenciaron lo que sentían el uno por el otro. Fue entonces cuando el actor le organizaba un viaje sorpresa a la que es hoy la madre de sus hijos. Un regalo que Natalia no dudó en compartir con sus seguidores al sentirse la mujer más afortunada del mundo. "Ya puedo decir que soy, oficialmente, la mujer más afortunada del planeta... #Paris #JeT’Aime ", escribió junto a una foto en la que aparecía la Torre Eiffel detrás y que también posteó Clotet en sus historias temporales.

Desde entonces, Marc Clotet y Natalia Sánchez, que todavía no han pasado por el altar, no se han separado y su familia no deja de crecer. Fruto de su relación, la pareja de actores tienen dos hijos, Nía -que tiene cuatro años-, y Neo, de 3, a los que muestran en redes sociales (aunque no su rostro).