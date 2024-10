Pilar Rubio, que ha compartido en varias ocasiones sus rutinas deportivas, ha asegurado que no puede entrenar con su marido

"No entreno muchísimo, entreno una cosa normal, que son cuatro horas a la semana"

Cuidar cuerpo y mente se ha convertido en un estilo de vida para Pilar Rubio, que ha hecho del deporte en una de las claves de su bienestar. Hacer ejercicio se ha convertido en algo imprescindible para la presentadora, que en muchas ocasiones ha compartido a través de sus redes sociales sus exigentes rutinas deportivas. Unas rutinas que incluyen incluso entrenamientos nocturnos y con las que se mantiene en forma y que le ayudan a mantener el equilibrio. "Si no entreno, me duele todo el cuerpo. Si no entreno, se me hincha la tripa. O sea, al final, el entrenar o el moverte es salud y eso se te refleja".

Sin embargo, pese a su gran forma física, Pilar Rubio no es de la que se mata entrenando. De hecho, no entrena todos los días. Tan solo unas horas a la semana y una buena rutina le sirven para mantenerse tan tonificada, tal y como ha comentado a los compañeros de la prensa en el último evento al que ha acudido. "No entreno muchísimo, entreno una cosa normal, que son cuatro horas a la semana. A mí no me parece mucho".

Y aunque sus entrenamientos se limitan a unas horas semanales, compaginarlo con todas sus tareas no es fácil. Pilar Rubio tiene que aprovechar al máximo el tiempo que sus cuatro hijos, Sergio jr. Marco, Alejandro y Máximo Adriano, están en clase. "Como los niños están en el colegio unas cuantas horas, pues aprovecho ese tiempo. Yo me suelo levantar a las seis y media, siete y entonces ya, pues lo preparo tal, al colegio, y ya tengo pues unas horas para organizarme el día. De poder entrenar, poder formarme, estudiar, ir a trabajar, no sé, un poquito de todo. Pero la verdad es que siempre me falta tiempo", ha explicado la presentadora.

¿Por qué no entrena con Sergio Ramos?

El deporte en casa de los Ramos - Rubio forma parte de su día a día. Pilar Rubio y Sergio Ramos siguen una estricta y dura rutina física, pero, en contra de lo que pudiera parecer y aunque han subido algunas imágenes de ellos practicando deporte juntos, eso no es algo habitual en su casa. Según ha confesado la presentadora, las exigencias de sus entrenamientos son distintas por lo que no pueden practicar juntos.

"Yo no puedo entrenar con mi marido porque él tiene una rutina de ejercicios que no es como la mía", ha empezado diciendo a este respecto la presentadora, que ha explicado que sus necesidades y los objetivos de sus entrenamientos no hacen compatible que entrenen juntos. "Ni yo tengo que prepararme para jugar un partido en césped, ni él tiene que prepararse para hacer un catálogo de bañadores. Quiero decir que es un sistema de entrenamiento totalmente distinto. No puedo entrenar con él, ni él conmigo", ha explicado.

Le gusta practicar todo tipo de deportes