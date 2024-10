"Os voy a enseñar mis colonias favoritas, que es verdad que voy cambiando pero hay una que siempre viene conmigo. Es una de Prada", comenta en el vídeo subido a sus redes sociales. "Yo me la echo y no me la huelo, pero la gente dice que huele muy bien con una mezcla de una especie de pastel, pero fresco a la vez". El perfume en cuestión se trata de 'Candy' de Prada y tiene un precio que ronda desde los 60 hasta los 100 euros, dependiendo de la cantidad y la tienda.