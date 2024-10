Lara Dibildos se sincera sobre la posibilidad de ser madre con Carlos Maturana: "Todo en orden"

Lara Dibildos ha asegurado que su historia de amor con Carlos Maturana no fue un flechazo: "A los dos meses surgió"

"Nos hemos encontrado en el momento justo. Hemos vivido mucho y etapas muy difíciles y ahora tenemos mucha tranquilidad"

La casa de Lara Dibildos en Madrid: un lujoso dúplex con 12 habitaciones que heredó de su madre

Era el pasado mes de abril cuando la revista 'Semana' publicaba las primeras imágenes de Lara Dibildos y Carlos Maturana sacando a la luz su incipiente romance. La pareja empezó a copar titulares, pero ellos preferían mantenerse discretos sobre una relación que han tratado de mantener alejada del foco mediático.

Han pasado los meses y, aunque en un principio la hija de Laura Valenzuela se negaba a poner una etiqueta, ahora ya sí habla de novio. La relación está plenamente consolidada y ella está feliz. Así lo ha demostrado en su última aparición pública, en la que se ha sincerado como nunca sobre los inicios de su historia de amor.

Se encontraron en el momento justo, pero no fue amor a primera vista

Aunque entre ellos había mucha sintonía desde el primer momento, lo cierto es que la chispa amorosa tardó en prender. Compartían planes y disfrutaban juntos, pero nada más. "Empezamos a quedar y éramos amigos. Íbamos al teatro, íbamos a cenar... y de repente a los dos meses surgió. No fue de primeras. A ver si esta vez que hemos hecho de poso de amistad, la cosa va mejor", ha comentado Lara Dibildos, que ha bromeado con los compañeros de la prensa y se ha negado a piropear demasiado a su novio por 'miedo' a que se lo quiten. "Es muy guapo, por dentro también, que es lo más bonito. Y no voy a decir más cosas bonitas porque luego me lo quitan".

Además, ha asegurado que cree que su encuentro se produjo en momento perfecto para ambos. Algo que propició que esa amistad evolucionara a una historia de amor. "A lo mejor en otro momento de vida no hubiéramos cuadrado. Hemos vivido mucho, hemos tenido etapas muy difíciles y ahora tenemos mucha tranquilidad y nos divertimos muchísimo".

Y lo más importante, se lleva muy bien con su hijo Álvaro, de 17 años (su hijo mayor, Fran, vive fuera desde hace años) La actriz cree que eso es fundamental para que la relación funcione y que todo fluya. "Se llevan increíblemente bien. Es de lo más importante porque aquí todos venimos con mochila, niños... Hasta su perro y el mío se llevan bien", ha comentado Lara, que de momento no se plantea ampliar la familia. "Yo ya tengo dos y él de momento no quiere tener así que todo en orden", ha dicho Lara, que ha bromeado con todos los cambios que se han producido en los últimos meses en su vida. "Álvaro este año se queda conmigo. Estoy feliz porque llevaba dos años solita y este año novio e hijo".

Su relación con Álvaro Muñoz Escassi

Aunque hace 17 años que puso fin a su relación con Álvaro Muñoz Escassi, la relación con el padre de su hijo sigue siendo muy estrecha. La expareja puede presumir de la buena sintonía que mantienen y no es raro verles juntos o dedicarse bonitas palabras siempre que les preguntan al uno por el otro. "Me llevo fenomenal. Hay cosas en las que estoy de acuerdo con él y otras en las que no, pero lo importante es nuestro hijo", ha dicho Lara, que ha aprovechado la ocasión para ejercer de madre orgullosa. "Es un chico con principios, tiene muchos valores, es muy divertido, sociable, deportista y esto ha sido un trabajo conjunto de su padre y mío".

Además ha revelado que, aunque en esta ocasión todavía no ha podido ser porque no ha habido manera de coincidir los tres, siempre presenta a Álvaro sus nuevas parejas. "Al principio, cuando conocemos a alguien nos lo presentamos. Yo no tengo ni padre ni madre, mis novios se lo presento a Álvaro a ver qué le parecen", ha confesado.

¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete ¡Suscríbete a nuestra newsletter para enterarte de todo! Acepto la política de privacidad Suscríbete