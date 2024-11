Álvaro López Huerta, marido de Lucía Pombo, cuenta cómo se organizarían si tuvieran hijos: "No creo que haya problemas"

Desde que su fama empezara a despegar, la mayor de las hermanas ha tenido que responder en varias ocasiones a una cuestión: ¿Por qué no ha sido madre aún? Una pregunta que zanjó a Divinity en la premiere de la segunda parte de su documental familiar: "Se me pregunta tanto en redes sociales, es una cuestión tan preguntada... que ya para mí es completamente natural. A mí que la gente que le pueda molestar o incomodar... a mí ya no... Entonces en el documental ha salido completamente natural también porque, entre otras cosas, es algo que me pregunta mi padre todos los días. No supone una presión, pero ahora estoy disfrutando del momento".