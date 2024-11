Han sido el portal Vanitatis y la periodista Paloma Barrientos quienes han conseguido la entrevista en exclusiva con el empresario, que no había hablado públicamente en un medio desde la muerte de su mujer , con la que se casó en el año 2008 y tuvo a sus dos hijos, Pedro y MiniCari, de trece y diez años . Hasta ahora, le habíamos visto en las distintas despedidas celebradas en los últimos meses y acompañando a Cari y Carla en algún plan familiar. Y por fin se ha pronunciado en profundidad con respecto a su situación personal, familiar y empresarial tras la pérdida de la hija mayor del clan Goyanes.

En la charla con la mencionada periodista, Matos ha revelado una importante decisión con respecto al legado de Caritina: su firme intención "desde el minuto uno" fue que Six Sens Catering, al frente del cual estaba Goyanes, se mantenga vivo como un negocio familiar. Pese a mantener su trabajo en una empresa de seguros, Antonio, que ya estaba algo involucrado con el catering, compatibilizará ambas funciones a partir de ahora. "Cuando llega la desgracia me encuentro que, financieramente hablando, la empresa está muy saneada y no es incómoda su continuación, sino todo lo contrario", ha comentado a Barrientos, explicando que sus hijos "daban por hecho" que el catering seguiría funcionando.